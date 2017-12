Dois terremotos atingem o Irã e mais de 80 pessoas ficam feridas

Mais de 80 pessoas ficaram feridas nos fortes terremotos que foram sentidos entre ontem e esta quarta-feira na província de Kerman, no sudeste do Irã, informaram os serviços de emergência local.

Segundo o diretor do Centro de Emergência de Kerman, Mohamad Saberi, 58 pessoas ficaram feridas por causa do terremoto registrado nesta madrugada, de magnitude 6,1. O tremor registrado na terça-feira, de 6,2 graus, deixou outras 29 pessoas feridas.

De acordo com o Centro Sismológico do Irã, os terremotos tiveram seu epicentro a 10 quilômetros de profundidade na cidade de Heydak. As autoridades locais decidiram fechar as escolas como medida de precaução e instalaram 150 tendas de atendimento para socorrer os afetados.

As casas mais afetadas por estes tremores são construções velhas que já haviam sido danificadas em outro tremor de 6,1 graus ocorrido em 1 de dezembro.

Os terremotos são frequentes no Irã e, concretamente, a região de Kerman foi palco em dezembro de 2003 de um muito letal que deixou mais de 31.000 mortos.

O terremoto mais grave dos últimos anos ocorreu em 12 de novembro, quando 620 pessoas morreram e mais de 12.000 ficaram feridas na província ocidental de Kermanshah.