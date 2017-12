Terremoto atinge Ilha de Java, na Indonésia

Um forte terremoto atingiu Jacarta, a capital da Indonésia, e outras cidades na região mais populosa do país, a Ilha de Java. A Agência Nacional de Mitigação de Desastres confirmou que o tremor deixou mortos, porém não informou o número exato.

As autoridades emitiram um alerta de tsunami para partes do litoral de Java após o terremoto que atingiu a área por volta da meia-noite local (14h em Brasília). Edifícios desabaram na cidade de Tasikmalaya, no oeste da ilha, e em vários outros distritos da região.

Segundo o Centro de Geologia dos Estados Unidos, o terremoto teve magnitude de 6,5 graus e seu epicentro foi localizado a cerca de 91 quilômetros de profundidade.

Durante o tremor, muitas pessoas correram para as ruas em pânico. Segundo a imprensa local, as estradas que levam ao centro do país ficaram lotadas logo após o terremoto, pois muitas pessoas decidiram fugir das áreas costeiras.