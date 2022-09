Terremoto na China: Homem é resgatado após 17 dias perdido nas montanhas

Um funcionário de uma usina hidrelétrica no sudoeste da China que estava desaparecido após um terremoto de magnitude 6,8, em 5 de setembro, na província de Sichuan, foi encontrado vivo na quarta-feira, 21. Em espírito de solidariedade, um morador próximo ao local do desastre se empenhou em ajudar as equipes de resgate nas operações de busca e encontrou o homem desaparecido no meio das árvores.

Durante o terremoto que causou a morte de 93 pessoas e deixou mais de 400 feridos, Gan Yu, de 28 anos, ficou para trás para ajudar outras pessoas na usina hidrelétrica de Wangdong, onde trabalhava. No entanto, perdeu os óculos e ficou perdido no local, já que sofre de miopia severa, de acordo com a Rádio Nacional da China.

Junto a um colega, ele permaneceu para prestar os primeiros socorros a funcionários feridos. Quando tentaram sair, eles caminharam por cerca de 20 quilômetros pelas montanhas ao redor da fábrica, o que dificultou que fossem encontrados por equipes de resgate.

Três dias depois do terremoto, o amigo foi encontrado após conseguir chamar a atenção dos socorristas ao fazer um incêndio. No entanto, quando o abrigo de seu companheiro foi encontrado, Gan não estava mais lá. Os socorristas descobriram apenas roupas descartadas e acreditaram que ele poderia ter morrido de hipotermia.

Quando o morador Ni Taigao tomou conhecimento que as equipes de socorros procuravam o funcionário da usina hidrelétrica, ele pós em prática seu conhecimento local. Depois de algumas horas de busca, ouviu os gritos de Gan e o encontrou debaixo das árvores.

Mais tarde, as equipes de resgate chegaram ao local e levaram Gan para um hospital, onde ele foi tratado por fraturas ósseas.

