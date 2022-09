Terremoto de magnitude 6,8 abala província na China; veja vídeos

Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a China na província de Sichuan nesta segunda-feira, 5, o mais forte desde 2017, matando pelo menos 21 pessoas e abalando a capital provincial, Chengdu, cidade de cerca de 21 milhões de pessoas.

Algumas estradas e casas perto do epicentro foram danificadas por deslizamentos de terra, enquanto redes de comunicação caíram em pelo menos uma área, informou a televisão estatal.

BREAKING 🇨🇳 : #China experienced a 6.8 magnitude earthquake ♦️The news of the #Earthquake in China follows reports of the National Geographic Institute pic.twitter.com/ASEEfmIMZ4 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 5, 2022

Por enquanto, não foram relatados danos às barragens e usinas hidrelétricas dentro de 50 quilômetros do epicentro, na cidade de Luding, embora os danos à rede provincial tenham afetado o recebimento de energia elétrica para cerca de 40.000 usuários.

Terremotos são comuns na província de Sichuan, especialmente em cadeia de montanhas, uma área de alta atividade tectônica ao longo da fronteira leste do planalto Qinghai-Tibetano.

According to the official measurement of China Earthquake Network, at 12:52 on September 5, an earthquake of magnitude 6.8 occurred in Luding County, Ganzi Prefecture, Sichuan Province, with a focal depth of 16 kilometers. pic.twitter.com/xfFPka0WUP — Jack Lo Daniel (@chongqingyubei) September 5, 2022

Continua após a publicidade

Em relato à agência de notícias Reuters, uma moradora da cidade de Chengdu contou que viu pessoas saindo correndo de arranha-céus, em pânico e chorando, depois de receberem alertas de terremoto em seus celulares, e que depois que o tremor começou todos os cachorros começaram a latir.

BREAKING 🇨🇳 : Massive 6.8 magnitude earthquake shakes Luding in southeast China ♦️M6.8 earthquake strikes in Luding County in southwest China's Sichuan at a depth of 16km, according to the CENC. pic.twitter.com/AzaAR2nfsh — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 5, 2022

Segundo a China News Service, o terremoto foi tão forte no epicentro que foi impossível para as pessoas permanecerem de pé, enquanto rachaduras apareceram em algumas casas. Vídeos nas redes sociais mostraram luzes balançando enquanto as pessoas corriam de prédios para as ruas.

Quatro das sete pessoas mortas estavam em Luding. Um total de 39.000 pessoas vivem a 20 quilômetros do epicentro e 1,55 milhão a 100 quilômetros, segundo a televisão estatal.

Video footage captured the moment when the 6.8 earthquake hit some parts of Sichuan Province in Southwestern China today. More than 30 people have reportedly died from the disaster. The rescue work is underway. https://t.co/YfxApUCZ36 pic.twitter.com/NTaBszE089 — FrontSource (@FrontSource) September 5, 2022

O terremoto mais forte já registrado em Sichuan foi em maio de 2008, quando um tremor de magnitude 8,0 matou quase 70.000 pessoas e causou grandes danos.