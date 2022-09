Em data marcada por tragédias, México tem terremoto e alerta de tsunami

Um forte terremoto que atingiu o leste do México nesta segunda-feira, 19, matou pelo menos uma pessoa, danificou prédios, e provocou quedas de luz, em uma data já marcada por tragédias no país. O desastre ocorreu no aniversário de dois tremores devastadores que aconteceram na mesma região: milhares de pessoas morreram por causa do sismo de 19 de setembro de 1985 e mais de 350 morreram no terremoto de 2017. A situação fez com que residentes da Cidade do México corressem às ruas, longe dos prédios, em busca de proteção.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terremoto aconteceu perto da costa na região fronteiriça dos estados de Michoacán e Colima. A magnitude do tremor foi de 7,6, com aproximadamente 15 quilômetros de profundidade.

O presidente Andrés Manuel López Obrador disse, em um discurso gravado, que uma pessoa morreu no porto de Manzanillo, no Pacífico, depois que um muro desmoronou em uma loja. Antes disso, ele já havia ressaltado os danos materiais no epicentro do desastre.

O tremor foi tão forte que conseguiu atingir o distrito federal, localizado a cerca de 400 quilômetros do ponto central do acontecimento. Mas a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum, disse que não existiam informações imediatas sobre os danos provocados na cidade.

A queda de luz aconteceu em partes de Roma, bairro na área central da capital mexicana. Os semáforos pararam de funcionar, e pessoas que mandavam mensagens de texto e faziam ligações esperavam que suas notificações chegassem, já que houve problemas na telecomunicação. Moradores nas ruas se agarravam a seus animais de estimação, enquanto turistas que visitavam um mercado local pareciam estar visivelmente confusos e preocupados.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para partes da costa do México, dizendo que ondas que atingem 1 a 3 metros acima do nível da maré são possíveis.

