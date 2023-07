‘Tempestade de calor’ na Europa provoca alertas de temperatura

A Itália emitiu alertas vermelhos de clima quente para 16 cidades no domingo 16, depois que meteorologistas alertaram que a Europa vai registrar temperaturas recordes no sul do continente nos próximos dias. Além de Roma, Espanha e Grécia também avisaram a população para tomar cuidado com o calor escaldante, que já prejudica a agricultura e o turismo local.

Um novo anticiclone entrou na região no domingo, vindo do norte da África, que, segundo projeções meteorológicas, pode levar os termômetros a superar os 45°C em partes da Itália no início desta semana. Espera-se que o recorde da temperatura mais alta registrada na Europa, há dois anos, de 48,8°C na Sicília, seja superada, provavelmente na ilha italiana da Sardenha.

“Precisamos nos preparar para uma forte tempestade de calor que, dia após dia, vai cobrir todo o país”, alertou o serviço meteorológico italiano Meteo. “Em alguns lugares, recordes de calor antigos serão quebrados.”

+ Calor extremo: Europa caminha para recordes de temperatura

O ministro da Saúde da Itália, Orazio Schillaci, disse que turistas precisam ter cuidado ao visitar as famosas ruínas de Roma, e recomendou que as pessoas fiquem em casa entre 11h e 18h.

“Ir ao Coliseu quando está 43°C não é aconselhável, especialmente para uma pessoa idosa”, disse Schillaci.

Para lidar com o calor, a Grécia também fechou a antiga Acrópole durante a parte mais quente do dia na última sexta-feira, 14. Segundo as autoridades, a medida foi tomada para proteger os turistas.

Continua após a publicidade

+ Calor, inundações e tornados: clima extremo persiste nos EUA

Além de Roma, alertas de saúde entraram em vigor desde a cidade central de Florença até Palermo, na Sicília, e Bari, no sudeste da península italiana. Agora, as temperaturas altas estão chegando até o norte do país.

Na Espanha, meteorologistas alertaram nesta segunda-feira, 17, para o risco de incêndios florestais e disseram que não seria fácil dormir durante a noite, com temperaturas acima de 25°C em todo o país. A onda de calor vai se intensificar a partir desta segunda-feira, 17, no território espanhol, com termômetros batendo os 44°C no vale do Guadalquivir, perto de Sevilha.

+ ‘Chuva mais forte de todos os tempos’ deixa 6 mortos no Japão

Enquanto isso, de acordo com autoridades da Ilha de La Palma, nas Canárias, pelo menos 4 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido a um incêndio florestal fora de controle.

A onda de calor se estendeu pelo Mediterrâneo até Israel, onde seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, foi hospitalizado no sábado 15 com tonturas e aparente desidratação. Ele recebeu alta no dia seguinte.

“Peço a todos que passem menos tempo ao sol, bebam mais água e que todos tenham uma boa nova semana”, disse Netanyahu.

Os Estados Unidos também sofrem com temperaturas altas. Quase um quarto da população está sob algum tipo de alerta de calor extremo. A região mais afetada inclui o noroeste do Pacífico, descendo pela Califórnia, passando pelo sudoeste do país e chegando ao extremo sul e à Flórida.

Continua após a publicidade

Siga