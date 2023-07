Calor extremo: Europa caminha para recordes de temperatura

Sob uma forte onda de calor, a Europa deve registrar novos recordes de temperatura na próxima semana. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA), que aumentou os alertas para que Itália, Espanha, França, Alemanha e Polônia estejam preparados para enfrentar condições extremas.

Registrados nos últimos dias, os picos na temperatura na Europa são reflexos direto da onda de calor Cerberus, nome que faz referência ao cão de três cabeças que na mitologia grega seria o guardião do submundo. Até o momento, a temperatura mais quente já registrada no continente foi de 48,8°C na Sicília, em agosto de 2021.

A Sociedade Meteorológica Italiana indicou que o fenômeno deve ser agravado com a chegada da onda Caronte, que deve elevar as temperaturas pra além de 40°C na próxima semana. O nome escolhido também é ligado à mitologia grega e faz referência ao barqueiro responsável por entregar almas ao submundo.

A escalada do calor tem sido a força motriz do receio de que diferentes países europeus sejam alastrados por queimadas, como tem sido o caso da Croácia. A nação da Europa Oriental foi atingida por um incêndio na quinta-feira, queimado casas e carros em Grebastica, na costa da Dalmácia.

Em uma tentativa de reduzir a preocupação da população, autoridades croatas afirmaram que o fogo teria sido controlado nesta sexta-feira. Com um histórico trágico, a Grécia teme que as queimadas florestais de 2021, as maiores do país, sejam repetidas nos próximos dias, especialmente em regiões de ventos fortes.

Por prevenção, o Ministério da Cultura da Grécia anunciou nesta sexta-feira o fechamento da Acrópole entre 12h e 17h no horário local, em meio aos alertas de que a temperatura alcançaria a marca de 41°C no centro da Atenas. Um turista foi retirado do local nesta manhã depois de passar mal devido ao calor, informou a polícia local. Como consequência, a pasta da Cultura adiantou que a medida deve ser repetida no sábado.

No coração da Europa, Alemanha e a Polônia compõem o rol de nações afetadas pelo calor extremo, ao passo que a República Tcheca intensificou os avisos de que as temperaturas podem ultrapassar 38°C, número considerado alto para o país, neste final de semana.

Na última semana, o Copernicus Climate Change Service (C3S), observatório climático da União Europeia, informou que a Terra registrou o junho mais quente da história. O noroeste da Europa enfrentou temperaturas extremas para o mês, enquanto partes do Canadá, Estados Unidos, México, Ásia e leste da Austrália ficaram significativamente mais quentes do que o normal.

Em contrapartida, o Reino Unido está sob alerta para chuvas fortes e rajadas de vento neste sábado. Meteorologistas acreditam que o deslocamento para o Sul da corrente de jato, responsável pelo clima quente entre parte dos países europeus, também estava atraindo sistemas de baixa pressão para os britânicos, provocando um frio mais intenso do que o habitual.

