‘Chuva mais forte de todos os tempos’ deixa 6 mortos no Japão

Seis pessoas morreram e outras três estão desaparecidas depois que a “chuva mais forte de todos os tempos”, segundo autoridades locais, provocou inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do Japão. Moradores de Kyushu, uma das quatro principais ilhas do país, foram alertados para mais deslizamentos de terra, um perigo comum em áreas montanhosas após fortes chuvas.

O Japão foi atingido por fortes chuvas e fortes tufões nos últimos anos, aumentando os temores sobre sua vulnerabilidade à crise climática. Porém, a agência meteorológica do país rebaixou nesta terça-feira, 11, um aviso especial anterior para chuvas fortes que cobrem mais de 1,7 milhão de pessoas nas partes do norte da ilha.

“Esta é a chuva mais forte já vivenciada” na região, disse Satoshi Sugimoto, funcionário da agência meteorológica. “A situação é tal que vidas estão em perigo e sua segurança deve ser garantida”.

Segundo Hirokazu Matsuno, secretário-chefe do gabinete do primeiro-ministro, as vítimas morreram como resultado das fortes chuvas. Com o transbordamento de rios, o governo também interrompeu os serviços de trens e fechou estradas.

“Recebemos relatos de que vários rios inundaram e que deslizamentos de terra ocorreram em várias partes do país”, disse Matsuno. “O governo está fazendo o possível para obter uma imagem completa dos danos e tomar medidas, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”.

Entre os mortos está uma mulher de 77 anos, que ficou presa por lama dentro de casa junto do marido, em Fukuoka. Segundo autoridade, o marido sobreviveu ao incidente, mas três outros residentes de Fukuoka tabém morreram, incluindo um cujo carro havia sido arrastado por um rio inundado.

Na cidade de Kurume, o maior nível de precipitação foi registrado, com 402,5 mm, nas últimas 24 horas até as 16h da segunda-feira, 10. Um deslizamento de terra na cidade atingiu sete casas, soterrando 21 pessoas. Seis conseguiram escapar, enquanto os trabalhadores retiraram nove vivos e trabalharam para remover outros cinco. Um homem de 70 anos foi posteriormente confirmado como morto.

De acordo com o jornal Yomiuri Shimbun e a emissora pública NHK, o corpo de outro homem foi encontrado próximo a campos de arroz perto de um rio inundado.

As grandes chuvas também causam desastres nos Estados Unidos. Uma tempestade registrou até dois meses de chuva caindo em apenas dois dias no estado americano de Vermont e outras partes do nordeste americano e causou inundações prejuízos de dezenas de milhões de dólares.

Em Montpelier, capital de Vermont, autoridades afirmaram que uma represa do rio Winooski está ameaçando transbordar. Nesse caso, a água pode atravessar áreas do centro, onde as enchentes já estão na altura da cintura.

“As enchentes continuam a subir em alguns lugares, como nossa capital, e ultrapassaram os níveis observados durante a tempestade tropical Irene”, disse o governador de Vermont, Phil Scott.

