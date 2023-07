Taiwan registra número recorde de navios da China ao redor da ilha

O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que um recorde de 16 navios de guerra chineses foram vistos nas águas ao redor da ilha em um período de 24 horas no final da semana passada. Analistas afirmam que esse indicativo é o mais recente sinal de uma campanha de intimidação contra Taipei pelo Partido Comunista da China.

A atividade da Marinha do Exército de Libertação do Povo foi registrada nas 24 horas entre a última sexta-feira, 14, e o último sábado, 15. Autoridades taiwanesas afirmam que esses são os maiores números desde que o órgão começou o monitoramento, em agosto de 2022.

“É um esforço militar crescente”, disse Carl Schuster, analista e ex-diretor de operações do Centro de Inteligência Conjunta do Comando do Pacífico dos EUA, à CNN.

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e militares chineses não rejeitam o uso da força para assumir o controle da ilha, caso seja necessário. O governo taiwanês rejeita essas reivindicações e afirma que somente seu povo pode decidir seu futuro.

A presença militar seguiu uma série de exercícios com dezenas de aviões de guerra chineses passando pela linha mediana do Estreito de Taiwan no início da semana. As aeronaves entraram nas principais regiões de identificação da defesa aérea da ilha.

Taipei afirma que, no meio da semana passada, 73 aeronaves chinesas entraram nas partes sudeste ou sudoeste ou cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, um ponto de demarcação informal não é reconhecido por Pequim, mas até recentemente era amplamente respeitado. No mesmo período, nove embarcações da China foram relatadas em águas ao redor de Taiwan em três dias consecutivos.

De acordo com Schuster, as operações militares indicam que os esforços de Pequim são duplos. Em primeiro lugar, as atividades constantes da Forças Armadas chinesas em toda a ilha apresentam a seus defensores uma variedade de possíveis rotas de ataque para projetar defesas. Além disso, elas também servem para “praticar, ensaiar e treinar para o momento que deve acontecer (o ataque)”.

A mídia estatal chinesa divulgou no domingo a atividade naval, observando que a a Marinha chinesa está “quebrando o recorde para o número de embarcações implantadas em seus exercícios na região”. Segundo eles, os exercícios “provavelmente apresentavam treinamento de desembarque anfíbio”, destacando a imagem de um navio de assalto anfíbio.

“Analistas disseram no domingo que os recentes exercícios intensivos demonstram as capacidades do Exército chinês em cercar a ilha”, disse uma matéria do jornal Global Times, ligado ao Partido Comunista.

No final de junho, os Estados Unidos aprovaram duas potenciais vendas de armas totalizando US$ 440 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões, para Taiwan, irritando Pequim, em meio ao aumento de tensões entre os países.

No mês passado, o ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, destacou que é imperativo estabilizar as relações entre China e Estados Unidos, após uma série de “palavras e ações errôneas” tensionarem os laços entre os países. Em uma reunião com o embaixador americano em Pequim, Nicholas Burns, Qin enfatizou que os Estados Unidos precisam corrigir a maneira de lidar com a questão de Taiwan e impedir o esvaziamento da política de China única.

Embora a tensão entre as duas superpotências tenha diminuído relativamente no ano passado, quando Joe Biden e Xi Jinping se encontram em uma cúpula do G20 e prometeram um diálogo mais frequente, tensões voltaram a crescer em fevereiro quando um balão chinês surgiu no espaço aéreo americano.

