Suspeito é preso por massacre de família mórmon no México

Autoridades do México prenderam um suspeito de ter participado do assassinato de nove americanos de uma família mórmon — dentre eles, crianças de até 8 meses de idade — no início da semana. O indivíduo foi encontrado em um veículo com rifles, munições e armas de grande calibre na terça-feira 5.

No mesmo carro, o suspeito ainda mantinha duas pessoas amordaçadas como reféns. Os três estavam na cidade de Água Prieta, que faz fronteira com o estado americano do Arizona.

Na segunda-feira 4, três mulheres e 14 crianças, todos membros de uma mesma comunidade mórmon, foram atacadas enquanto viajavam pelo norte do México. As três mulheres e seis crianças, dentre elas recém-nascidos, morreram.

Ao todo, oito crianças sobreviveram, cinco delas com ferimentos de bala. A polícia acredita que a família pode ter sido atacada por acidente, após ter sido confundida com uma gangue local.

Segundo a polícia mexicana, os reféns libertados após a prisão do suspeito não tem relação com o caso da família americana. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das duas pessoas.

O ataque

As vítimas estavam divididas em três carros quando sofreram a emboscada. No primeiro, estavam uma mãe e quatro de seus sete filhos, que se dirigiam ao Arizona para se encontrar com o pai da família. Todos faleceram.

Outra mulher levava nove de seus filhos no segundo carro quando foram abordados 16 quilômetros à frente do primeiro. A mãe e duas crianças foram mortas. Um dos sobreviventes, Devin Langford, de 13 anos, se escondeu junto aos outros seis em um arbusto e conseguiu se salvar.

Devin caminhou seis horas por 23 quilômetros por uma floresta para chegar à comunidade mórmon onde a família morava e buscar ajuda para os irmãos.

Uma das irmãs do adolescente, McKenzie, de nove anos, decidiu não esperar pelo retorno de Devin e também saiu andando pela floresta, mas se perdeu e ficou desaparecida por quatro horas. Ela foi encontrada pelas autoridades mexicanas.

Bem próximo, no terceiro carro, a terceira mulher não resistiu ao ataque, mas conseguiu protegeu sua filha de sete meses de idade, que foi encontrada do lado de fora do carro. Os veículos foram incendiados pelos criminosos, mas o bebê não se feriu.