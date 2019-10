Prisão de filho de El Chapo provoca onda de violência em cidade mexicana

Pistoleiros ligados ao Cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais perigosos do México, aterrorizam desde o início da tarde de quarta-feira a cidade de Culiacán, no noroeste do país, após rumores sobre a captura de um dos filhos do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.

Os integrantes do grupo liderado por “El Chapo” entraram em confronto com as forças de segurança, assustando os moradores da cidade, surpreendidos com as trocas de tiros e pelos bloqueios instalados em vários pontos de Culiacán. As ruas estão praticamente desertas, com a população se escondendo em casa ou nos locais de trabalho. O comércio foi fechado.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, convocou uma reunião de emergência do gabinete de segurança para conter a violência na cidade. Segundo o secretário de Segurança Pública do estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, 20 ou 30 criminosos fugiram da prisão de Aguarato, em Culiacán.

Pouco depois do início da reunião emergencial, o secretário de Segurança e Proteção Cidadã do México, Alfonso Durazo, confirmou a prisão de Ovídio Guzmán López. Conhecido pelo apelido de “El Ratón”, ele foi capturado junto a outras três pessoas em uma casa durante uma operação conjunta da Guarda Nacional e da Secretaria de Defesa Nacional.

O governo de Sinaloa pediu que os moradores de Culiacán não saiam de casa diante dos incidentes classificados como “de alto impacto” em toda a cidade.

O principal ponto de conflito entre os narcotraficantes e as forças de segurança, segundo a imprensa mexicana, é a sede da Promotoria de Sinaloa, local onde o filho de “El Chapo” estaria detido. Ovídio, de 28 anos, é acusado de tráfico de cocaína, metanfetamina e maconha.

Já “El Chapo” encara a condenação à prisão perpétua no presídio de segurança máxima de Florence, no Colorado, considerado um dos mais seguros dos Estados Unidos.