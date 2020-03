Só 37% dos americanos acreditam no que Trump diz sobre o coronavírus

A forma como o presidente Donald Trump enfrenta a pandemia do coronavírus é amplamente rejeitada nos Estados Unidos. Segundo pesquisa inédita divulgada nesta quarta (18), apenas 37% dos americanos acreditam no que o presidente diz sobre a doença. Já 60% disseram que acreditam muito pouco ou nada no que Trump diz.

E 46% afirmaram que o governo federal vem fazendo o suficiente para conter o alastramento do vírus. É uma queda de 15 pontos percentuais com relação à fevereiro, quando 61% responderam que os esforços estavam de acordo com a crise. O levantamento foi feito pela PBS.

A resposta dada por Trump à disseminação do vírus foi duramente criticada, inclusive por políticos da base republicana. Ele chegou a culpar a oposição democrata pelo que classificou como histeria.

A mudança de rota só aconteceu nesta semana, quando teve acesso a um estudo da Imperial College, de Londres, que alertava para o risco de 2 milhões de americanos morrerem em função do novo coronavírus.

Já a equipe econômica dos EUA mostrou que o desemprego pode ir a 20% até dezembro, o maior número desde a Grande Depressão dos anos 30.