Coronavírus: governo Trump diz que desemprego pode chegar a 20%

Autoridades do governo de Donald Trump alertaram senadores republicanos na última terça (17) que o surto de coronavírus pode fazer com que a taxa de desemprego dispare a até 20% este ano.

Em março, os EUA ostentaram 3,6% de desemprego, o que significa uma invejável situação de pleno emprego.

O alerta aconteceu durante um almoço a portas fechadas no Capitólio, no qual o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, apresentou um plano de estímulo à Casa Branca de menos 1 trilhão de dólares.

O relatório fez com que republicanos até então relutantes se tornem muito mais abertos a aprovar uma lei de ajuda dessa magnitude.

Esse número representa um desastre de proporções inimagináveis para a economia americana. No auge da crise financeira de 2008, por exemplo, o desemprego foi de 10%.

Na Grande Depressão que se seguiu à quebra da bolsa de valores em 1929, a taxa mais alta foi de 25%.