Sem intérprete, Lula acompanha coroação de Charles com Macron e Jill Biden

Direto do hotel para a Abadia de Westminster, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja chegaram sozinhos à cerimônia de coroação do rei Charles III, neste sábado, 6. A explicação é que, como o número de assentos é restrito apenas a autoridades e membros do alto escalão britânico, nenhum líder pode levar intérprete.

Depois de cumprimentar líderes como o presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, Lula sentou-se com Janja para acompanhar a formalidade.

Na sexta-feira, o casal brasileiro participou de uma breve recepção oferecida no Palácio de Buckingham por Charles III para líderes estrangeiros. Mais cedo, Lula já havia se reunido com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, um encontro que resultou no anuncio de que o Reino Unido vai investir no Fundo Amazônia.