O encontro entre Charles, Lula e Janja antes da coroação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja se encontraram na noite desta sexta-feira, 5, com o rei Charles III, que será coroado em cerimônia no sábado 6, em Londres. O casal foi cumprimentado pelo monarca britânico durante recepção oferecida no Palácio de Buckingham a líderes estrangeiros que estarão presentes na coroação, que acontecerá na Abadia de Westminster. Fotos do encontro foram divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.

No Twitter, Lula comentou a recepção a afirmou que conversou com Charles. Mais cedo, o presidente também se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Depois do encontro, o Reino Unido anunciou que vai investir no Fundo Amazônia.

Encerrando o dia na Inglaterra. Agora a noite participei da recepção na véspera da coroação, onde conversei com o Rei Carlos III e chefes de estado da Alemanha, Israel, Irlanda, Coréia do Sul e outros países. Amanhã, ainda em Londres, participo das celebrações da #coronation. — Lula (@LulaOficial) May 5, 2023

