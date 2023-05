Reino Unido anuncia investimento no Fundo Amazônia após encontro de Lula

Poucos minutos depois do encerramento de um encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, o governo do Reino Unido anunciou que vai investir no Fundo Amazônia, que financia projetos de recuperação da maior floresta tropical do mundo.

De acordo com Sunak, a entrada do Reino Unido no Fundo Amazônia é um “reconhecimento ao trabalho e liderança” de Lula no tema da preservação ambiental. O valor que será investido não foi tratado na reunião, mas giraria em torno de 80 milhões de libras, o equivalente a 500 milhões de reais, de acordo com fontes que têm conhecimento das tratativas.

+ UE quer contribuir com Fundo Amazônia, diz comissário a VEJA

Atualmente, o Brasil é o quarto país que mais recebe recursos do International Climate Finance (ICF), o principal programa britânico para financiamento de projetos na área ambiental, com recursos de 260 milhões de libras, cerca de 1,4 bilhão de reais.

Em Londres, me encontrei com o primeiro-ministro do Reino Unido @RishiSunak. Tivemos uma boa conversa sobre nossas relações comerciais, proteção do meio ambiente e a paz no mundo 🇧🇷🇬🇧 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/3jkFnQ0uCP — Lula (@LulaOficial) May 5, 2023

Em nota, o Itamaraty afirmou que Lula agradeceu ao premiê britânico e ressaltou que este é o momento de “normalizar as relações entre o Brasil e o Reino Unido” e que o futuro pode trazer parcerias ainda mais importantes.

“Podemos fazer muito mais nas nossas relações comerciais”, disse Lula. “Esta é a retomada das relações do Brasil com o mundo, após um período de isolamento. Temos interesse em discutir formas de aumentar nosso relacionamento comercial.”