Lula chega a Downing Street para encontro com premiê Rishi Sunak

Na véspera da coroação do rei Charles III, o presidente Lula se encontrou nesta sexta-feira, 5, com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Downing Street. Do lado de fora dos portões da residência oficial do chefe de governo, apoiadores do petista e bolsonaristas se aglomeraram para acompanhar a chegada da comitiva presidencial.

Sunak, cujo partido sofreu uma dura derrota em eleições locais nesta semana, recebeu Lula na entrada da residência, decorada com a arte oficial da coroação do monarca, além de uma bandeira da Ucrânia hasteada, em apoio ao país em guerra.

Não há previsão de assinatura de acordos entre os governos, mas, segundo fontes do Itamaraty ouvidas por VEJA, o encontro será usado para consolidar parcerias estratégicas.

“Reconhecemos o esforço do presidente Lula em ir à coroação neste primeiro semestre de governo, marcado por tantos compromissos e eventos”, disse a VEJA a embaixadora britânica no Brasil, Stephanie Al-Qaq. “No encontro com nosso primeiro-ministro, Rishi Sunak, eles vão conversar sobre os interesses estratégicos mútuos, com destaque para a nossa relação comercial e ações na área de sustentabilidade”.

Após o encontro com o premiê britânico, Lula se juntará a um grupo seleto de autoridades que vão participar de uma recepção com o rei Charles III, no Palácio de Buckingham.