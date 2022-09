Segundo terremoto em uma semana no México deixa pelo menos dois mortos

Um forte terremoto de magnitude 6,8, que atingiu o México na madrugada de quinta-feira 22, causou pelo menos duas mortes, danificou edifícios e provocou deslizamentos de terra. Os tremores aconteceram perto do epicentro de um terremoto de magnitude 7,6 que atingiu três dias antes o oeste e o centro do país – também provocando duas mortes.

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse no Twitter que as mortes ocorreram porque uma mulher caiu da escada de sua casa e um homem sofreu um ataque cardíaco.

Les actualizo la información. Desafortunadamente me reportan un lamentable fallecimiento por caída en la colonia Doctores. https://t.co/B4lChHigoR — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2022

O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que o ponto central do terremoto estava localizado no oeste do estado de Michoacán, perto da costa do Pacífico. O epicentro foi a cerca de 46 quilômetros da cidade de Aguililla, a uma profundidade de 24,1 quilômetros. O estado afirmou que houve deslizamentos de terra em rodovias e que um prédio na cidade de Uruapan foi danificado.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse via Twitter que os tremores de quinta-feira foram uma réplica do terremoto de segunda-feira, e também foram sentidos nos estados de Colima, Jalisco e Guerrero.

Tuvimos una réplica del sismo con magnitud de 6.9 con epicentro en Coalcomán. Se sintió en Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México. Hasta ahora no hay reporte de daños. pic.twitter.com/u6qMfzd2eE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 22, 2022

Moradores se amontoaram nas ruas ao som dos alarmes sísmicos, no país já fragilizado desde segunda-feira.

Os tremores marcaram o aniversário do desastre de 1985, quando um terremoto matou cerca de 9.500 pessoas. Os dois incidentes desta semana aconteceram logo após o exercício anual de segurança para a proteção da população e um momento de homenagem às milhares de vítimas do desastre.

