Rússia vai deixar a Estação Espacial Internacional após 2024

O recém-nomeado chefe espacial da Rússia, Turi Borisov, anunciou nesta terça-feira, 26, que o país vai optar por sair da Estação Espacial Internacional após 2024. O motivo: os russos decidiram construir seu próprio posto avançado em órbita.

Borisov, nomeado no início deste mês para liderar a empresa espacial estatal Roscosmos, disse durante uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin que a Rússia cumprirá suas obrigações com outros parceiros na Estação Espacial Internacional antes de deixar o projeto.

A decisão reafirmou declarações anteriores de autoridades espaciais russas sobre a intenção de Moscou de deixar o posto avançado espacial após 2024.

Isso ocorre em meio a crescentes tensões entre a Rússia e o Ocidente devido à guerra na Ucrânia.

Apesar do término, a Nasa e a Roscosmos fizeram um acordo no início deste mês para que os astronautas continuem pilotando foguetes russos e para os cosmonautas russos pegarem carona para a Estação Espacial Internacional com a SpaceX a partir do segundo semestre deste ano.

O acordo garante que a estação espacial sempre terá pelo menos um americano e um russo a bordo para manter ambos os lados do posto avançado em órbita funcionando sem problemas, de acordo com a Nasa e autoridades russas.

A troca estava em andamento há muito tempo e foi finalizada apesar dos atritos sobre a Ucrânia, em um sinal de continuidade da cooperação espacial entre Rússia e Estados Unidos.