Rússia e Ucrânia se reunirão pela quarta vez, agora na Turquia

Rússia e Ucrânia voltam a se reunir nesta quinta-feira, 10, na Turquia, para discutir o conflito entre os dois países e tentar chegar a um acordo de cessar-fogo. Farão parte do encontro os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e da Rússia, Sergei Lavrov. A reunião acontece na província de Antália, no sul da Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esperar que a reunião entre Lavrov e Kuleba “abra a porta para um cessar-fogo permanente”.

“Direi francamente que minhas expectativas em relação às negociações são baixas”, disse Kuleba em um comunicado em vídeo na quarta-feira. “Estamos interessados ​​em um cessar-fogo, liberando nossos territórios e o terceiro ponto é resolver todas as questões humanitárias.” A Rússia disse que está pronta para conversar com a Ucrânia. No entanto, não abre mão de suas principais exigências para baixar as armas: neutralidade e desistência da Otan.

A Turquia, que é membro da Otan, se ofereceu para mediar o encontro após semanas de tentativas frustradas. As delegações dos dois países realizaram três rodadas de negociações anteriormente, duas na Belarus e uma na Ucrânia. Apesar de alguns sinais positivos sobre os arranjos humanitários, essas negociações não trouxeram resultados.

Moscou chama sua incursão de “operação militar especial” para desarmar a Ucrânia e desalojar líderes que chama de “neonazistas”. Kiev e seus aliados ocidentais dizem que se trata de um pretexto para uma guerra não provocada contra um país democrático de 44 milhões de pessoas.