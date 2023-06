Rússia considera ataque contra maior usina nuclear da Europa, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que espiões ucranianos acreditam que a Rússia está tramando um incidente para liberar radiação da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa. Moscou negou as acusações.

Em uma declaração em vídeo, Zelensky disse que Kiev estava compartilhando suas informações com parceiros internacionais sobre a preocupação com a usina ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia. A acusação foi feita dois dias depois que o chefe da inteligência militar da Ucrânia acusou os russos de “extraírem” a água usada para manter os reatores resfriados.

“A inteligência recebeu informações de que a Rússia está considerando o cenário de um ato terrorista na usina nuclear de Zaporizhzhia – um ato terrorista com liberação de radiação”, disse Zelensky. “Eles prepararam tudo para isso.”

De acordo com o Kremlin, a alegação é “outra mentira” e disse que uma equipe de inspetores nucleares da Organização das Nações Unidas visitou a usina e avaliou as instalações do local. Kiev não afirmou em quais evidências baseou a sua afirmação.

A usina compreende um complexo de seis reatores e está sob ocupação russa desde pouco depois que as forças de Moscou invadiram a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Os dois lados trocaram acusações sobre bombardeios na região e os esforços internacionais para estabelecer uma zona desmilitarizada em torno de Zaporizhzhia falharam até o momento.

“Infelizmente, tive que lembrar as pessoas mais de uma vez que a radiação não conhece fronteiras entre Estados. E quem ela vai atingir é determinado apenas pela direção do vento”, disse Zelensky.

Zaporizhzhia fica ao lado de um enorme reservatório onde os níveis de água caíram desde que uma barragem no rio Dnipro foi destruída no início deste mês, inundando áreas do sul da Ucrânia. O risco de um acidente nuclear no local assusta analistas, visto que o país, então parte da União Soviética, já sofreu o pior acidente nuclear do mundo em Chernobyl, em 1986.

Kiev e Moscou também trocaram acusações sobre a autoria da quebra da barragem, que era controlada por forças russas. Na declaração desta quinta-feira, 22, Zelensky voltou a afirmar que agências de inteligência reuniram novas evidências de como as forças russas explodiram a represa e outras estruturas da usina hidrelétrica.