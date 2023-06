Ucrânia atingiu ‘portão para a Crimeia’ com mísseis, diz Rússia

Autoridades russas instaladas na Ucrânia disseram nesta quinta-feira, 22, que mísseis de Kiev atingiram a ponte rodoviária de Chonhar, que conecta a Crimeia com partes controladas pela Rússia na região sul de Kherson, forçando o tráfego a ser desviado.

O chamado “portão para a Crimeia” é uma das poucas ligações entre a Crimeia – que Moscou anexou da Ucrânia em 2014 – e o território continental ucraniano. O dano à via deve dificultar o deslocamento de militares russos entre a península e outras partes ocupadas do país.

The Chonhar car bridge connecting Russian-occupied Crimea with the remaining part of Russian-occupied Kherson Oblast was hit and damaged.

The damage looks extensive enough to prevent trucks from crossing the bridge, just like how it started with the Antonovsky Bridge.#Ukraine… pic.twitter.com/yns1toBiaO

— (((Tendar))) (@Tendar) June 22, 2023