Soldado russo recebe 12 mil dólares por destruir tanque alemão na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta terça-feira, 20, que o soldado russo Andrei Kravtsov, que destruiu um tanque Leopard 2 de fabricação alemã em uma batalha na Ucrânia, recebeu uma recompensa 1 milhão de rublos, equivalente a US$ 11.842. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Kravtsov aparece sentado em uma cama de hospital sendo premiado por Alexander Karelin, atleta tricampeão olímpico de luta greco-romana.

“Estes são pagamentos adicionais maravilhosos para aqueles que causam danos significativos ao inimigo, além do que o Estado está fazendo”, disse o atleta ao entregar o certificado.

The Russian soldier who destroyed the Leopard received a prize of 1 million rubles A certificate of payment to Andrei Kravtsov was presented by the Senator of the Federation Council, three-time Olympic champion in Greco-Roman wrestling Alexander Karelin pic.twitter.com/6YgsLpz6XE

— Tobias Hübsch 🌐🕊️ (@flugkind) June 20, 2023