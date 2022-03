Rússia ataca base militar próxima da fronteira com a Polônia

Aviões de guerra russos dispararam cerca de 30 mísseis contra uma base militar ucraniana perto da fronteira polonesa, segundo autoridades locais neste domingo, 13.

O chefe da administração militar regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, disse em entrevista coletiva que pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas. Eles incluíam militares e civis. Os serviços de emergência ucranianos disseram que estavam realizando operações de busca e resgate.

Os sistemas de defesa aérea ucranianos interceptaram 22 dos mísseis, segundo autoridades, mas outros atingiram a base.

“O sistema de defesa aérea funcionou, vários deles foram derrubados”, disse Kozytskyi. Mas ele repetiu os pedidos para que a Otan estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, um passo que os líderes ocidentais se recusaram a dar por temer que isso pudesse levá-los a um confronto militar direto com a Rússia, informa o The New York Times.

Autoridades ucranianas disseram que os mísseis foram disparados de caças russos voando de Saratov, no sudoeste da Rússia. Seu alvo era o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, a menos de 12 quilômetros da fronteira polonesa.