Rússia e Ucrânia demonstram otimismo com progresso nas negociações

Após 18 dias de guerra e três rodadas de negociações nas últimas semanas, a Rússia e a Ucrânia deram sinais positivos neste domingo, 13, de que as negociações podem estar avançando.

Segundo uma reportagem da agência Reuters, a Ucrânia estaria disposta a negociar, porém, não se render ou aceitar ultimatos. Do lado russo, o país estaria disposto a interromper as agressões caso Kiev cumpra uma lista de condições, entre elas está reconhecer a Criméia como território russo e reconhecer as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como países independentes.

Mikhailo Podoliako, conselherio do presidente Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que a Ucrânia não pretende recuar. “Não vamos ceder em princípio em nenhuma posição, a Rússia agora entende isso. Mas a Rússia já está começando a falar de forma construtiva”, disse, em vídeo publicado em redes sociais. “Nossas demandas são o fim da guerra e a retirada das tropas”, completou.

Também neste domingo, o presidente ucraniano afirmou em pronunciamento distribuídos pelas agências de notícias ucranianas que aproximadamente 125 mil pessoas já foram evacuadas de áreas atingidas por ataques russos por meio de corredores humanitários criados no país.