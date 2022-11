Republicanos: Investigar família de Biden será nossa prioridade máxima

Um dia após retomar a maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, os republicanos disseram que uma investigação contra a família do presidente americano, Joe Biden, será assunto de prioridade máxima.

Os deputados afirmaram que o inquérito terá foco nos negócios internacionais do filho do democrata, Hunter Biden, de 52 anos. Apesar de já estar sob investigação federal, ele não enfrentou nenhuma acusação até o momento e não ocupa nenhum cargo governamental.

No entanto, os republicanos argumentam que as investigações irão determinar a extensão do suposto envolvimento de Joe Biden nos negócios de seu filho, principalmente durante o período em que ocupava a vice-presidência, durante o governo de Barack Obama.

Em relatório preliminar divulgado em coletiva de imprensa na última quinta-feira, 17, eles argumentaram que o presidente mentiu ao povo americano sobre seu suposto envolvimento nos negócios da família.

“A participação do presidente no enriquecimento de sua família é, em uma palavra, um abuso da mais alta ordem. Quero ser claro: esta é uma investigação de Joe Biden, e é aí que nosso foco estará no próximo Congresso”, disse o novo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer.

Na coletiva também estava presente o vitorioso nas eleições de meio de mandato pelo estado de Ohio, Jim Jordan, que deve se tornar presidente do Comitê Judiciário da Câmara. Em uma publicação no Twitter, ele definiu os negócios da família como uma ameaça à segurança nacional.

Como resposta, funcionários do Comitê Nacional Democrata reagiram emitindo uma nota afirmando que Comer é “um apologista de Trump que deixou claro que suas investigações falsas são exercícios políticos destinados a prejudicar o presidente Biden”. Já a Casa Branca disse que as investigações tiveram motivação política.

“Em vez de trabalhar com Biden para abordar questões importantes para o povo americano, como custos mais baixos, a principal prioridade dos republicanos do Congresso é ir atrás do presidente com ataques politicamente motivados repletos de teorias da conspiração há muito desmascaradas”, disse o porta-voz Ian Sams.

Um relatório antigo, divulgado pelo Senado em setembro de 2020, apontava para o fato de que Hunter lucrou com a posição de seu pai, mas as descobertas isentaram o atual líder americano de qualquer irregularidade.

A investigação contra a família do presidente é apenas uma das várias que os republicanos podem liderar agora que adquiriram a maioria na Câmara. Outros pontos que devem receber atenção nos próximos meses incluem a retirada das tropas americanas do Afeganistão e a forma como Biden lidou com a pandemia de coronavírus.

Além disso, o comitê especial que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 deve ser desfeito quando o novo Congresso assumir.

Para substituir a líder democrata de longa data, Nancy Pelosi, os republicanos indicaram Kevin McCarthy, o atual líder da minoria, como sua escolha para presidente da Câmara. Ele já sugeriu que, se eleito, irá retirar o financiamento para a Ucrânia, mas ele deve enfrentar uma maioria estreita na oposição.

