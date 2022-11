Nancy Pelosi deixará liderança na Câmara após democratas perderem maioria

Depois de liderar os democratas na Câmara dos Representantes Estados Unidos por duas décadas, Nancy Pelosi anunciou nesta quinta-feira, 17, que não irá concorrer a uma reeleição para comandar o partido, que a partir do ano que vem será minoria.

Com 82 anos, a primeira e única mulher a presidir a câmara norte-americana disse que quer dar à próxima geração a oportunidade de liderar o partido.

“Não buscarei a reeleição para a liderança democrata no próximo Congresso”, disse Pelosi na Câmara. “Para mim, chegou a hora de uma nova geração liderar o partido democrata que respeito profundamente, e sou grata por tantos estarem prontos e dispostos a assumir essa incrível responsabilidade”.

A presidente da câmara disse à emissora CNN que sua decisão de se aposentar foi influenciada pelo recente ataque ao seu marido. Enquanto ela estava em Washington, um agressor atacou Paul Pelosi com um martelo na casa do casal em San Francisco, na Califórnia.

Além disso, nos últimos anos, a liberal californiana tem sido constantemente atacada pelos republicanos, que a retratam como a personificação da elite costeira. Durante o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, manifestantes pró-Trump chegaram a procurá-la.

Considerada uma das figuras mais poderosas e polarizadoras da política americana, Pelosi chegou ao topo da bancada democrata da Câmara em 2002, depois de liderar muitos em seu partido contra uma resolução que autorizava o uso de força no Iraque. Ela viu o poder do partido aumentar em 2008, com uma maioria de 257 assentos no Congresso, mas também cair para 188 e depois subir novamente.

Durante o governo do ex-presidente americano Barack Obama, ela teve um papel fundamental na aprovação do enorme projeto de lei de estímulo econômico e da Lei de Cuidados Acessíveis de 2010 — fornecendo cobertura de saúde para mais de 35 milhões de americanos.

Suas vitórias legislativas na era Biden consolidaram sua reputação como uma das líderes partidárias de maior sucesso no Congresso, à medida que aprovou um pacote de ajuda pandêmica de 1,9 trilhão de dólares no ano passado e um projeto de lei de saúde, energia e clima de 750 bilhões em agosto deste ano.

No entanto, este ano Pelosi não conseguiu manter-se popular. A visita da líder democrata a Taiwan elevou tensões entre Estados Unidos e China, deixando o mundo em alerta.

