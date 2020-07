Quais países autorizam a entrada de viajantes que saíram do Brasil?

Em meio à reabertura de fronteiras, alguns dos destinos preferidos pelos brasileiros, como Estados Unidos e países da União Europeia, proibiram a entrada de turistas que saíram daqui. Enquanto outras nações registram a queda de casos de contaminação e mortes por coronavírus, a pandemia ainda não está sob controle no nosso território. Isso não quer dizer que brasileiros não possam entrar em outros lugares — na maior parte dos casos, a questão é sobre onde se passou os 14 dias anteriores à data de viagem.

Ao mesmo tempo, nem todas as fronteiras estão fechadas para quem tem o Brasil como ponto de partida. De acordo com o site Melhores Destinos, 30 países permitem a entrada de pessoas que passaram por aqui recentemente. Alguns destinos exigem testes negativos para a Covid-19 antes de embarcar no voo. É importante conferir as recomendações para cada local que se deseja visitar.

Veja quais são os locais para onde quem tem o Brasil como ponto de partida pode viajar:

Albânia

Antígua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Bermudas

Camboja

Croácia

Cuba

Dominica

Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Egito

Equador

Irlanda

Jamaica

Kosovo

Líbano

Macedônia do Norte

Maldivas

México

Polinésia Francesa

Reino Unido

República Dominicana

São Vicente e Granadinas

Santa Lúcia

Sérvia

Tanzânia

Turcas e Caicos

Turquia

Ucrânia