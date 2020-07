Mário Frias, o novo papel de um galã bolsonarista

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Mario Frias 00:00 17:55



Conhecido por sua atuação como apresentador e como ator, Mário Frias chegou à Secretaria da Cultura com a missão de apaziguar os ânimos entre os profissionais da área e o governo.

Quinta pessoa a ocupar o cargo desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, Frias tem também o desafio de lidar com um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Mário Frias em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana