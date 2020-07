Alexandre de Moraes, o ministro do STF mais próximo da política

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Alexandre de Moraes 00:00 37:10



O jurista Alexandre de Moraes sempre foi uma pessoa próxima da política. Filiado ao PSDB, exerceu os cargos de secretário de Estado da Segurança Pública e secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, secretário municipal de Transportes da capital paulista e ministro da Justiça.

Mas em 2017, conseguiu um lugar no Judiciário, após a indicação do seu nome pelo então presidente Michel Temer para a cadeira que era ocupada por Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal.

No STF, Moraes coleciona polêmicas, especialmente no governo de Jair Bolsonaro. Suas decisões são, na maioria das vezes, muito contestadas pelos apoiadores do atual presidente.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Alexandre de Moraes em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana