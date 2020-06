Sérgio Camargo, polêmicas sem freios na Fundação Palmares

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Sérgio Camargo 00:00 21:00



Sérgio Camargo se define como um negro de direita, antivitimista e inimigo do politicamente correto. Foi nomeado no fim do ano passado por Jair Bolsonaro para ser presidente da Fundação Palmares, uma instituição pública voltada para a promoção e a preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos de influência negra na formação da sociedade brasileira.

No cargo, o jornalista coleciona polêmicas: já defendeu o fim do feriado da Consciência Negra, porque causaria ‘incalculáveis perdas à economia do país’ e chamou o líder antiescravagista Zumbi dos Palmares, símbolo do movimento negro, de ‘falso herói’, entre outras declarações. Mais recentemente, chamou a cantora Alcione de ‘barraqueira’.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Sérgio Camargo em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana