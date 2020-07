Filipe Martins, o mais olavista dos olavistas

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Filipe Martins 00:00 21:57



Filipe Martins é considerado por Olavo de Carvalho um de seus alunos mais brilhantes. E foi graças ao “guru da direita” que ele se aproximou de Jair Bolsonaro. Começou como assessor da área externa do PSL, na época partido do então candidato à presidente. Dentro do governo, foi assessor para Assuntos Internacionais da Presidência e hoje é chefe do departamento.

Mas sua ascensão em Brasília também aumentou sua lista de desafetos dentro do Planalto. Filipe Martins é um dos principais nomes da chamada ala ideológica do governo.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Filipe Martins em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana