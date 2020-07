Carla Zambelli, um casamento fiel com o bolsonarismo

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Carla Zambelli 00:00 25:08



Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo pelo PSL, se tornou um dos nomes fortes do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Com rachas no governo, a deputada, que durante a campanha recebeu pouca atenção do partido, foi ganhando espaço. Com isso, aumentaram também as polêmicas envolvendo seu nome.

Entre os amigos, Zambelli tem fama de ser boa casamenteira. Na política, sua união com o bolsonarismo parece ser marcada pela fidelidade.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Carla Zambelli em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana