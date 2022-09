Príncipe Andrew torna-se guardião dos amados cães corgi da rainha

Os cachorros da raça corgi da rainha Elizabeth II vão passar a morar com seu filho, o príncipe Andrew, e sua ex-esposa, confirmou a emissora britânica BBC no domingo 11.

O duque de York e Sarah, duquesa de York, serão os novos guardiães de Muick – batizado em homenagem ao lago Muick, na propriedade real de Balmoral – e Sandy, dois corgis filhotes que o príncipe e suas filhas deram de presente à rainha em 2021. A rainha também tinha um dorgi – um cruzamento entre dachshund e corgi – chamado Candy, com o qual ela foi fotografada em janeiro.

Ao longo de sua vida, ela teve mais de 30 corgis. Tão forte era a associação que a população quase imediatamente começou a se perguntar quem adotaria os cães.

“Os corgis voltarão a viver no Royal Lodge com o duque e a duquesa. Foi a duquesa quem encontrou os filhotes que foram oferecidos a Sua Majestade pelo duque”, disse uma fonte próxima ao príncipe Andrew à BBC. “A duquesa se aproximou de Sua Majestade por passear com cães e andar a cavalo, e mesmo depois de seu divórcio, ela continuaria sua grande amizade com Sua Majestade, conversando e passeando com os cães em Frogmore.”

Royal Lodge, uma mansão nos terrenos do Windsor Estate, é a casa do príncipe Andrew e sua ex-esposa, e Frogmore é uma propriedade próxima ao Castelo de Windsor.

O duque, de 62 anos, e suas filhas Beatrice e Eugenie, inicialmente deram à rainha Muick e outro filhote chamado Fergus no ano passado. O objetivo era tentar animar rainha enquanto seu marido, o falecido príncipe Philip, estava no hospital em meio ao lockdown da pandemia.

Fergus, um dorgi, recebeu o nome do tio materno da rainha, o capitão Fergus Bowes-Lyon, morto em ação durante a Primeira Guerra Mundial. O filhote morreu em maio com apenas cinco meses de idade, supostamente devido a um defeito cardíaco, o que devastou a rainha.

O príncipe Andrew então deu a ela outro filhote de corgi, Sandy, em seu aniversário de 95 anos.

A assistente pessoal e amiga de longa data da rainha, Angela Kelly, disse recentemente que os cães foram uma “alegria constante” e “sempre trouxeram um sorriso ao rosto de todos”.

Paixão longeva

Elizabeth II era uma criadora de corgis, além de possuir mais de 30 corgis e dorgis ao longo de seis décadas. Muitos eram descendentes de Susan – o cachorro que ela recebeu como presente de aniversário de 18 anos de seu pai em 1944.

O programa de criação da família real terminou há vários anos, pois a rainha não estava disposta a deixar cães jovens para trás quando morresse. Há especulações de que o príncipe Andrew, sabendo disso, assegurou à sua mãe que cuidaria dos cães se fosse necessário.

O príncipe e sua ex-esposa, a duquesa, permanecem muito próximos desde o divórcio em 1996, então o envolvimento dela não é uma surpresa. Sarah disse que a rainha foi “a mais incrível sogra e amiga” para ela e que sentiria falta dela “mais do que as palavras podem expressar”.