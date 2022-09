Funeral da rainha Elizabeth II será em 19 de setembro

Horas depois da cerimônia de proclamação do novo rei, Charles III, foi confirmada neste sábado, 10, a data do funeral da rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, 8, aos 96 anos. O adeus à monarca mais longeva da história (ficou 70 anos no trono) ocorrerá em 19 de setembro, uma segunda-feira, na Abadia de Westminster, em Londres.

“O funeral de Estado de Sua Majestade a Rainha acontecerá na Abadia de Westminster na segunda-feira, 19 de setembro. Antes do Funeral de Estado, a rainha permanecerá em Westminster Hall por quatro dias, para permitir que o público preste suas homenagens”, informou o Palácio de Buckingham em comunicado.

O caixão será levado do Castelo de Balmoral, na Escócia, onde Elizabeth morreu, para Edimburgo no próximo domingo, 11, antes de ser levado para Londres na terça-feira, 13.

“Cumpriremos nosso dever nos próximos dias com o coração pesado, mas também com a mais firme determinação de garantir uma despedida adequada a uma das figuras definidoras de nossos tempos”, disse o conde marechal, Edward Fitzalan-Howard, o duque de Norfolk, segundo informações da agência Reuters.

Chefes de Estado de todo o mundo, além da primeira-ministra Liz Truss e vários de seus antecessores, se juntarão à família real durante a cerimônia, que será televisionada. O serviço provavelmente será conduzido pelo reitor de Westminster, David Hoyle, com o arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

1/29 Elizabeth ainda criança posando com dois cachorros, em 1936 - (Lisa Sheridan/Getty Images) 2/29 Elizabeth ceebrando o "Dia da Vitória na Europa" com sua mãe e seu pai, juntamente com o primeiro ministro Winston Churchill - (//Image Plus) 3/29 Elizabeth em sua mesa no Palácio de Buckingham, em 1946 - (Lisa Sheridan/Getty Images) 4/29 Nesta foto de arquivo tirada em 2 de junho de 1953, a rainha britânica Elizabeth II e o príncipe Philip, o duque de Edimburgo acenam para a multidão da varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação em Londres - (//AFP) 5/29 Elizabeth com Philip no Palácio de Buckingham após a cerimônia de casamento, em 1947 - (//Image Plus) 6/29 A partir da esquerda, o príncipe Edward, o príncipe Philip, a rainha Elizabeth, a princesa Anne, o príncipe Charles e o príncipe Andrew em uma sala de estar na Sandringham House, em 1969 - (Hulton Archive/Getty Images) 7/29 A rainha Elizabeth II em sua coroação - (//AFP) 8/29 Rainha Elizabeth II em vestes de coroação, em 1953 - (Cecil Beaton/.) 9/29 Príncipe Charles e sua noiva Lady Diana Spencer com a Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham, em 1981 - (Fox Photos/Getty Images) 10/29 Rainha Elizabeth II, Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, Diana, Princesa de Gales grávida do Príncipe William e o Príncipe Charles - (Anwar Hussein/Getty Images) 11/29 Em uma caminhada entre multidões durante uma cerimônia, em 1984 - (Tim Graham/Getty Images) 12/29 Rainha Elizabeth II com Margaret Thatcher, em 1995 - (Adam Butler/AFP) 13/29 Com o príncipe Philip, vendo flores deixadas em memória de Diana do lado de fora do Palácio de Buckingham, em 1997 - (//AFP) 14/29 Príncipe Philip, Rainha Elizabeth II e Margaret Thatcher - (Odd Andersen/AFP) 15/29 Elizabeth II usa o broche de folha de bordo - feito de platina e cravejado de diamantes - herdado de sua mãe, a rainha britânica Elizabeth - (Ian Leslie Macdonald/AFP) 16/29 Rainha Elizabeth II vendo uma pintura de si mesma do artista britânico Henry Ward, no Castelo de Windsor - (Dominic Lipinski/AFP) 17/29 Rainha Elizabeth II durante cerimônia em Londres, em 2019 - (Leon Neal/AFP) 18/29 A rainha Elizabeth em cerimônia de um jantar da família real - (//Divulgação) 19/29 A Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip, em 2914 - (Ben Stansall/AFP) 20/29 Meghan Markle, Harry e a Rainha Elizabeth II - (John Stillwell/AFP) 21/29 Uma foto divulgada pelo Palácio de Kensington em nome do duque e da duquesa de Sussex, Harry e Meghan - (Alexi Lubomirski/AFP) 22/29 Meghan e Harry apresentando o seu novo filho, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, para a Rainha Elizabeth II - (Chris Allerton/AFP) 23/29 A rainha Elizabeth II ao lado do filho, o príncipe Charles - (Tolga Akmen/AFP) 24/29 Rainha Elizabeth e seu filho, príncipe Charles, perto da coroa imperial - (Richard Pohle/AFP) 25/29 Um casal tira uma selfie enquanto as imagens da rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha são exibidas - (Daniel Leal/AFP) 26/29 No funeral do príncipe Philip, a rainha sentou-se sozinha sob os regulamentos da Covid - (Victoria Jones/Pool/AFP) 27/29 A rainha Elizabeth II corta um bolo para comemorar o início do Jubileu de Platina - (Joe Giddens/AFP) 28/29 Rainha Elizabeth II e a líder do Partido Conservador e primeira-ministra eleita da Grã-Bretanha, Liz Truss - (Jane Barlow/AFP) 29/29 Rainha Elizabeth II em sua última aparição pública - (Jane Barlow/Getty Images)