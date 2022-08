Premiê da Finlândia se desculpa por topless em residência oficial

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, pediu desculpas após uma foto de duas modelos fazendo topless na residência oficial do governo ter sido divulgada nas redes sociais, na segunda-feira, 22. A nova polêmica se soma às duras críticas que a líder finlandesa tem recebido por seu estilo de vida festeiro.

De acordo com informações da BBC, Marin explicou que a foto foi tirada durante uma festa em Kesaranta, residência oficial do governo em Helsinque, após o festival de música Ruisrock em julho.

“Fizemos sauna, nadamos e passamos algum tempo juntas”, disse Marin. “Esse tipo de foto não deveria ter sido tirada, mas fora isso, nada de extraordinário aconteceu na reunião”, acrescentou.

A imprensa finlandesa relatou que a foto foi tirada nos banheiros do andar de baixo usados ​​pelos hóspedes. Na imagem, duas finlandesas, conhecidas como influenciadoras digitais, aparecem se beijando e cobrindo seus seios com uma placa de aparência oficial com inscrição “Finlândia”.

Finnish Prime Minister @MarinSanna is now implementing new brand strategy for Finland by allowing some finnish celebrities to party and use PM office's official PR materials & conference room to keep our brand vivid.

Exhibit nro. 738349 below pic.twitter.com/NBA7zT1Yxp

— timontti 🌻 (@timontti) August 23, 2022