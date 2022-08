Vídeo vazado mostra premiê da Finlândia em festa e causa polêmica

Um vídeo vazado da primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, dançando e bebendo em uma festa gerou polêmica no país nesta quinta-feira, 18. Enquanto críticos apontam que seu comportamento foi inadequado e incompatível com seu cargo, apoiadores saíram em sua defesa elogiando seu estilo e defendendo seu direito de festejar.

O vídeo, publicado pela primeira vez no jornal Iltalehti, é um compilado de vários clipes do Instagram em que é possível ver a premiê dançando e bebendo com amigos em um apartamento privado. Marin confirmou a veracidade das imagens e disse terem sido feitas “há algumas semanas”, contendo ainda figuras conhecidas na Finlândia como um youtuber, dois apresentadores de rádio e televisão, um deputado do Partido Social Democrata e outros.

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, está nas manchetes depois que um vídeo de uma "festinha: vazou ontem. Ela já foi criticada por participar de muitos festivais de música e gastar muito em festas em vez de governar. 🤡 pic.twitter.com/zoPmKMQ5zu — Verdades e Nada Mais 🔸️ (@BarbeariaPoian) August 18, 2022

“Passei a noite com meus amigos, festejei, mesmo de forma barulhenta, dancei e cantei”, disse ela, que afirmou saber que estava sendo filmada e lamentando seu vazamento.

A mídia finlandesa alegou ter uma voz ao fundo que supostamente gritava sobre a “gangue da farinha”, em referência ao uso de cocaína e metanfetamina. No entanto, a premiê negou que alguém tenha falado sobre isso em algum momento e disse não saber o significado do termo.

“Eu mesma não usei drogas, nem nada além de álcool. Também não estive em tal situação que teria visto alguém usando-as. Eu estava dançando, cantando, festejando e abraçando meus amigos, fazendo coisas totalmente legais”, contou Marin, completando que não precisa esconder nada de ninguém e que não deve se sentir mal por aproveitar o tempo livre comemorando com amigos.

O caso serviu de munição para a oposição. O parlamentar Mikko Kärnä, do centro, publicou em seu Twitter que a premiê deveria fazer um exame e mostrar à população para provar que ela não ingeriu drogas naquela noite. Um dos colunistas do jornal que divulgou o vídeo inicialmente, Lauri Nurmi, disse que a situação era “séria” e que “não é preciso dizer que a primeira-ministra não deve frequentar festas onde narcóticos são permitidos”.

Em resposta, Marin disse que faria o exame caso fosse necessário, mas deixou claro que acha “bastante incomum” ter que passar por isso. Nas redes sociais, muitos usuários definiram o comportamento como “inadmissível e inaceitável”, enquanto outros defenderam o direito da política de aproveitar festas.

Sanna Marin, de 36 anos, foi a primeira-ministra mais jovem a assumir o cargo em 2019 e recebeu muitos elogios pela forma como a Finlândia reagiu à pandemia da Covid-19 e pela reação de seu governo à invasão da Ucrânia pela Rússia, ao deixar o status de neutralidade histórica de lado para se juntar à Otan.

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard 😎👌🎉 pic.twitter.com/8EjQjDUJPc — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 17, 2022

Essa não é a primeira vez que a premiê se envolve em polêmicas a respeito de festas e comemorações. Em dezembro do ano passado, ela precisou se desculpar após ter sido vista em uma boate até de madrugada depois de entrar em contato com seu ministro das Relações Exteriores, que havia testado positivo para Covid.

Em um primeiro momento, ela disse que, por estar completamente vacinada, achou que não precisava ficar em isolamento. Mais tarde, no entanto, ela disse ter recebido uma mensagem aconselhando-a a fazer o procedimento, mas não viu porque deixou o telefone do governo em casa.

Os críticos alegaram que não verificar as diretrizes era prova de mau julgamento, enquanto a decisão de deixar seu telefone oficial em casa era uma possível violação de segurança nacional. Após o escândalo vir à tona, Marin se disse “muito arrependida” pelo lapso.

