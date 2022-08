Após vídeo vazado, primeira-ministra finlandesa passa em teste de drogas

Após duras críticas da oposição por participar festas regadas a álcool e frequentadas por celebridades finlandesas, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, testou negativo para drogas. A decisão se se submeter a um exame foi tomada pela política para esclarecer que não consumiu nenhuma substância ilícita durante a comemoração e que sua capacidade de atender a demandas oficiais não foi prejudicada.

Segundo um comunicado do governo, “nenhuma droga foi encontrada” no exame toxicológico, custeado com recursos próprios da chefe de Estado. A conselheira especial Iida Vallin, citada pela agência de notícias AFP, disse que a amostra de urina de Marin foi testada para cocaína, anfetaminas, cannabis e opióides.

“Mesmo na minha adolescência eu não usei nenhum tipo de droga”, afirmou Marin em entrevista coletiva na sexta-feira, 19. A premiê também defendeu que não cometeu nenhum ato ilícito durante a festa, cujas imagens foram divulgadas nas redes sociais na semana passada.

Some people are REALLY mad that #SannaMarin partied. pic.twitter.com/f92C4RVKLS — DW News (@dwnews) August 19, 2022

Nos vídeos vazados, a líder finlandesa é vista dançando, cantando e ingerindo bebidas alcóolicas em um evento privado com celebridades, incluindo o popstar finlandês Olavi Uusivirta.

A filmagem provocou um debate acirrado na Finlândia sobre a forma como os políticos se comportam e a quantidade de privacidade que lhes é concedida.

Continua após a publicidade

Marin disse que sabia que estava sendo filmada, mas disse estar chateada com o fato de as imagens terem se tornado públicas.

“Confio que as pessoas entendam que o tempo de lazer e o tempo de trabalho podem ser separados”, acrescentou.

Na ocasião, vários políticos da oposição criticaram a postura da premiê na comemoração e exigiram que ela fizesse um exame toxicológico.

Apesar da polêmica, mulheres finlandesas postaram vídeos si mesmas festejando, manifestando apoio à líder finlandesa. Segundo as internautas, Marin também tem direito de se divertir em sua vida privada.

“Solidarity with Sanna” Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Em 2019, aos 34 anos, Sanna Marin se tornou a primeira-ministra mais jovem do mundo depois de ser escolhida por seu partido para suceder o ex-líder Antti Rinne.

Marin não faz questão de esconder seu lado festeiro e tem sido frequentemente fotografada em festivais de música. Na semana passada, ela foi apelidada de “primeira-ministra mais legal do mundo” pelo jornal alemão Bild.

Continua após a publicidade