Prefeitura de NY vai pintar “Black Lives Matter” em frente à Trump Tower

A prefeitura da cidade de Nova York planeja montar um mural com as palavras “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam), em frente à Trump Tower, sede do império empresarial do presidente americano, Donald Trump, localizada na 5a Avenida, no coração da ilha de Manhattan. A frase se tornou símbolo da luta anti-racismo nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd, que desencadeou centenas de protestos pelo país. A medida tem ares de provocação, já que o prefeito da cidade, Bill de Blasio, do Partido Democrata, faz oposição ferrenha ao presidente. Mas também caráter populista, já que o prefeito perdeu popularidade devido à condução desastrosa na pandemia de coronavírus.

“O presidente é uma vergonha para os valores que prezamos na cidade de Nova York”, disse Julia Arredondo, porta-voz da prefeitura de Nova York em um comunicado, reportaram os tabloides New York Post e Daily News. “Ele não pode fugir ou negar a realidade que estamos enfrentando e, sempre que quiser, pôr os pés no lugar que afirma ser sua cidade natal. Ele deve ser lembrado do [movimento] Black Lives Matter”, acrescentou Arredondo.

O mural, segundo o Post, será pintado em amarelo, com letras maiúsculas entre a 56ª Rua e a 57ª.

Continua após a publicidade

O projeto deve ser concluido até a próxima visita oficial de Trump à cidade de Nova York, prevista para ocorrer antes do feriado da independência americana, em 4 de julho. Trump costuma se hospedar na Trump Tower quando visita a cidade.

Esta não será a primeira vez que o prefeito novaiorquino, Bill De Blasio, que ainda não comentou nada oficialmente sobre planejar esse mural, tenta demonstrar apoio aos protestos anti-racismo no país.

Após a sua filha Chiara ter sido detida durante um protesto anti-racismo na cidade no início de junho, De Blasio afirmou sentir orgulho dela pelo ativismo e negou que ela estivesse cometendo algum delito.

“Eu sabia que ela havia participado algumas noites atrás de maneira pacífica. Ela acredita que são necessárias muitas mudanças. Tenho orgulho dela porque ela se importa tanto que estava disposta a sair [pelas ruas] e fazer algo a respeito. Ela relatou a história para mim e ela estava agindo pacificamente”, disse De Blasio.

Continua após a publicidade

O mural em frente à Trump Tower também não será a primeira ação de uma prefeitura em defesa do Black Lives Matter direcionada a Trump, crítico fervoroso dos protestos anti-racismo no país, os quais ele acusou de “atos de terrorismo doméstico“.

Em Washington, a prefeitura pintou no início de junho as palavras “Black Lives Matter” em amarelo e letras maiúsculas ao longo de dois quarteirões na 16ª Rua, uma das principais vias que leva à Casa Branca.