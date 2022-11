Por que Bezos, fundador da Amazon, vai doar a maior parte da sua fortuna

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, prometeu nesta segunda-feira, 14, doar a grande maioria de sua fortuna à filantropia durante sua vida.

O empresário de 58 anos, a quarta pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes, fez a promessa depois de doar US$ 100 milhões (532 milhões de reais) para a cantora country Dolly Parton como parte do prêmio anual Courage and Civility. Parton irá investir o montante em instituições de caridade de sua escolha.

+ Amazon se torna 1ª empresa a perder US$ 1 trilhão em valor de mercado

A doação é a terceira que Bezos faz como parte do prêmio que promove, depois de doações semelhantes ao chef José Andrés e ao defensor do clima Van Jones.

Antes do anúncio de que doaria grande parte de seus US$ 124 bilhões (cerca de 660 bilhões de reais), Bezos foi criticado por sua relativa falta de generosidade a causas de caridade em comparação com alguns colegas bilionários.

Além disso, o anúncio da doação da fortuna também foi repercutida por críticos que argumentam que o bilionário deveria prover melhores salários e condições de trabalho aos funcionários da Amazon. Nesta segunda-feira, a mídia americana relatou que a empresa planeja demitir 10 mil funcionários nesta semana, com foco na área de aparelhos, responsável por desenvolver a assistente em voz Alexa, assim como unidades de varejo e recursos humanos.

Continua após a publicidade

+ Nova Zelândia alerta sobre impacto ambiental de ‘Senhor dos Anéis’

O magnata não é signatário do Giving Pledge, organização criada por Bill Gates e Warren Buffett que incentiva os mais ricos do mundo a doar metade de seu patrimônio líquido para a filantropia. A associação conta com mais de 230 signatários, incluindo o CEO da Tesla e agora proprietário do Twitter Elon Musk e Mark Zuckerberg, fundador do Facebook.

+ A artimanha filantrópica de Elon Musk para abater impostos

O dono da Amazon e sua parceira, a jornalista Lauren Sánchez, com quem começou a namorar em 2019 logo após anunciar seu divórcio, disseram que estavam considerando a melhor maneira de distribuir sua riqueza para boas causas.

“A parte difícil é descobrir como fazer isso de maneira alavancada – não é fácil”, disse ele à rede de notícias CNN. “Construir a Amazon não foi fácil. Foi preciso muito trabalho duro e um monte de companheiros de equipe muito inteligentes. A filantropia é muito semelhante. É muito difícil e há várias maneiras de fazer coisas ineficazes também. Estamos construindo a capacidade de poder doar esse dinheiro”.

Bezos não disse que proporção de sua fortuna provavelmente será destinada à filantropia, nem forneceu detalhes de exatamente quais causas provavelmente serão seu maior foco.

Ele comprometeu US$ 10 bilhões (53 bilhões de reais) ao longo de 10 anos com o Fundo Bezos Earth para o combate aos efeitos das mudanças climáticas. Sua empresa é uma das centenas que prometeram reduzir emissões de carbono até 2040, de acordo com as metas do acordo climático de Paris.