Polícia de Londres estima filas de 35 horas em funeral de Elizabeth II

A Polícia Metropolitana de Londres calculou que cerca de 750 mil pessoas devem comparecer à despedida da rainha Elizabeth II. O caixão da monarca, que morreu na última quinta-feira, 8, ficará exposto no Palácio de Westminster, em Londres, até o funeral de Estado em 19 de setembro, e, com o número alto de possíveis visitantes, as filas podem girar em torno de 35 horas.

Nesta terça-feira, 13, o corpo de Elizabeth II será transferido para a capital da Inglaterra, após ficar exposto na Catedral de Saint Giles, em Edimburgo, na Escócia. O horário de chegada é previsto para 19h (15h no Brasil). Em seguida, ele será levado para o Palácio de Buckingham, onde será recebido pelo rei Charles III e pela rainha consorte, Camilla.

Na quarta-feira, 14, multidões poderão assistir ao cortejo pelo centro de Londres, onde o caixão será adornado com a coroa do Estado imperial e transportado em uma carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei até o Palácio de Westminster, sede do Parlamento britânico.

As homenagens à monarca, que reinou por 70 anos, continuarão a ocorrer no interior de um salão aberto ao público. O Palácio de Westminster permanecerá aberto 24 horas por cinco dias até a manhã da segunda-feira, 19.

Autoridades policiais estimaram filas enormes com um tempo de espera de até 35 horas para a população interessada em ver a urna funerária da monarca. O caixão ficará exposto sob uma plataforma elevada, a ser vigiada 24 horas por dia por soldados das unidades que servem a Casa Real.

De acordo com a Polícia Metropolitana, não será possível acampar nos arredores do local durante o evento, embora já existam dezenas de pessoas que permanecem semi-acampadas ao redor do Parlamento. Haverá banheiros químicos e 10.000 policiais extras serão implantados em toda a cidade para a ocasião.

No final desta terça-feira, será publicado o comunicado oficial destinado a ordenar a fila para a despedida de Elizabeth II. Pulseiras de identificação serão entregues aos cidadãos da fila, para permitir que deixem momentaneamente seus postos.

Autoridades britânicas afirmaram que os controles de acesso ao Palácio serão semelhantes aos dos aeroportos, com cordões de segurança, detectores de metais e revista de bolsas e mochilas.

Com o número alto de visitantes, também houve um aumento na procura por hotéis no Reino Unido. Especialistas de turismo estimam que a demanda deve superar a da Olimpíada de 2012, realizada em Londres. Devido à alta busca por hospedagem, o preço de diárias subiram em mais de 300% em alguns estabelecimentos.

Durante o período de celebrações, o governo planeja excepcionalmente permitir que restaurantes, bares e pubs estendam suas licenças de horário de funcionamento para 24 horas.