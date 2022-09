Funeral da rainha Elizabeth catapulta preços de hotéis em Londres

Alguns hotéis de Londres estão aumentando o preço de suas diárias em mais de 300% devido ao aumento na procura por acomodações de turistas que planejam ir à capital inglesa para acompanhar o enterro da rainha Elizabeth II.

Segundo especialistas de turismo do Reino Unido, a procura é tanta que deve superar a demanda para as Olimpíadas de 2012, que também foi disputada em Londres Em meio ao clamor por acomodações, seja de pessoas enlutadas ou delegações estrangeiras tentando garantir reservas para seus representantes países, alguns hotéis aumentaram substancialmente o preço de seus quartos.

+ Morre a rainha Elizabeth II, aos 96 anos

Com o funeral marcado para a próxima segunda-feira, 19, milhares de turistas, sejam do próprio Reino Unido ou de outros países, devem se deslocar a Londres a partir da próxima quarta-feira, 14, para acompanhar as homenagens finais à rainha.

Estimativas do governo britânico indicam que mais de 700.000 pessoas possam querer ir à Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral de Estado, para se despedir da monarca e filas podem chegar a até oito quilômetros.

De acordo com levantamento feito pelo jornal britânico The Guardian, um hotel de luxo no coração da capital britânica estava cobrando um total de 5.028 libras (o equivalente a quase 30.000 reais) por duas noites – 18 e 19 de setembro – em um quarto para duas pessoas. Caso as datas selecionadas sejam para uma semana depois – 25 e 26 de setembro –, a mesma acomodação sai por 1.148 libras (6.800 reais).

Continua após a publicidade

Em outro hotel, um anúncio dizia que um quarto para as mesmas duas noites custam a partir de 440 libras (2.600 reais). Para a semana seguinte, esse valor cai para 160 libras (950 reais).

Ao mesmo tempo, outro levantamento, este feito pela agência britânica PA, apontou que o quarto mais barato no Park Plaza County Hall London, um dos hotéis mais próximos da Abadia de Westminster, está cobrando um diária de 1.299 libras (7.700 reais) para o dia 18 de setembro em comparação com 269 libras (1.600 reais) sete dias depois.

“Estamos ouvindo dos operadores de hotéis em Londres que eles experimentaram um aumento nas reservas desde o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II na última quinta-feira, 8, e estão cientes que aqueles próximos à capital também estão mais ocupados do que o habitual”, disse a executiva-chefe do órgão UKHospitality, Kate Nicholls, ao The Guardian.

Segundo ela, “a demanda certamente permanecerá alta até o funeral de Estado e é importante notar que a necessidade de alojar policiais e outros funcionários extras antes, durante e imediatamente após o evento terá contribuído para isso, por meio de reservas em bloco para acomodação”.

+ Entenda o cronograma das homenagens à rainha Elizabeth II até o funeral

O motivo pelo grande aumento de preços se dá pelo fato de que muitas das empresas estão lidando com consultas por meio de solicitação direta, o que permite cobrar mais caro pelos quartos. De acordo com dados da Lastminute.com, varejista online de viagens e lazer do Reino Unido, as reservas feitas no fim de semana para estadias em hotéis de Londres em 18 e 19 de setembro aumentaram 85% em comparação com o mesmo período de 2021 e 65% em 2019.