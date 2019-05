Peru registra novos terremotos na noite de segunda-feira

Dois terremotos – de magnitude 4,8 e 5 na escala Richter – foram sentidos em grandes cidades peruanas, como Lima e Arequipa, durante a noite de segunda-feira 27, após o tremor de magnitude 8 que afetou no dia anterior a região amazônica de Loreto e foi sentido em outras regiões do país, assim como também no Brasil, Colômbia e Equador.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) afirmou que o primeiro tremor foi sentido em Lima, às 22h14 (hora local), com uma magnitude de 4,8 e uma intensidade de 3 a 4 graus.

A agência localizou o epicentro a 57 quilômetros do porto de Callao e a uma profundidade de 32 quilômetros no Oceano Pacífico.

O IGP informou que o outro terremoto ocorreu às 22h28 (hora local) na região sul de Arequipa e atingiu magnitude 5 na escala Richter.

O epicentro desse movimento estava localizado a 63 quilômetros da cidade de Lomas e a 24 quilômetros de profundidade na província de Caravelí, em Arequipa.

Esses tremores foram sentidos um dia após o terremoto de magnitude 8 que deixou dois mortos e 15 feridos durante a madrugada de domingo.

As regiões mais afetadas por este terremoto, que não causaram vítimas ou grandes danos devido ao seu epicentro no meio da Amazônia, foram Loreto, Amazonas, Pasco, Huánuco e San Martín.

Devido aos danos materiais nessas regiões, o presidente Martín Vizcarra declarou estado de emergência por 60 dias nas localidades de Loreto e Cajamarca para facilitar o trabalho de assistência e reparação de estradas, pontes e locais públicos.

