Terremoto de magnitude 7,5 graus é registrado no Alto Amazonas do Peru

Um terremoto com magnitude de 7,5 graus foi detectado no Alto Amazonas do Peru, a cerca de setenta quilômetros a sudeste do distrito de Lagunas, segundo informou o Instituto Geofísico peruano (IGP).

Através de um tuíte, o IGP informou que o tremor foi sentido às 2h41 (horário local, 3h41 em Brasília) a uma profundidade de 141 quilômetros.

Fecha y Hora Local: 26/05/2019,02:41:12

Magnitud: 7.5

Profundidad: 141 km

Latitud: -5.70

Longitud: -75.27

Intensidad: V-VI

Referencia: 70 km al SE de Lagunas, Alto Amazonas – Loreto

Mapa: https://t.co/80U7kUZ9Dh — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 26, 2019

A imprensa peruana informa que o movimento também foi percebido na capital do Peru, a 923 quilômetros do epicentro. O perfil dos bombeiros do Peru no Twitter informou que na cidade de Yurimaguas houve queda de luz e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil peruana, feridos estão sendo atendidos em hospitais e não há informação de mortos.

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, afirmou em sua conta no Twitter que as zonas afetadas estão sendo avaliadas e pede que a população mantenha a calma.

El fuerte movimiento telúrico ocurrido esta madrugada se sintió en varias regiones del país. Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El @COENPeru viene monitoreando y evaluando la situación. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) May 26, 2019

#AHORA Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Luego de los sismos registrados, se reportó el corte de la corriente eléctrica. Bomberos ya peinan las zonas afectadas, tras colapso de casonas antiguas casas en la calle Mariscal Castilla. #AlertasBomberos

Fotos: @bomberosPE pic.twitter.com/wg1IjaAADN — Bomberos Perú (@bomberosPE) May 26, 2019

#Yurimaguas Agentes de la @PoliciaPeru se encuentran patrullando las calles para dar calma a la población y recibir información sobre derrumbes de viviendas debido al fuerte sismo. No hay información de víctimas hasta el momento. pic.twitter.com/kJ0GXxERe6 — Mininter Perú (@MininterPeru) May 26, 2019

(Com EFE)