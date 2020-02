Pelo terceiro dia consecutivo, papa Francisco cancela eventos públicos

O papa Francisco cancelou neste sábado (29), pelo terceiro dia consecutivo, todos os compromissos públicos oficiais. A última aparição do pontífice aconteceu no último dia 26, quando foi visto tossindo, com respiração cansada e rouquidão durante a missa da Quarta-Feira de Cinzas.

O porta-voz da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que o líder católico enfrenta uma “leve indisposição”, sem dar detalhes da natureza da doença. O Santo Padre, de 83 anos, que segundo consta em sua biografia precisou tirar parte de um pulmão na juventude por causa de uma tuberculose, nunca havia cancelado tantas audiências oficiais e eventos em seus sete anos de pontificado.

Hoje de manhã, ainda segundo informações da assessoria, papa Francisco recebeu na Casa Santa Marta o chefe de gabinete dos bispos do Vaticano, o arcebispo da Ucrânia e os embaixadores do Líbano e da França. Foram canceladas, no entanto, duas audiências oficiais no Palácio Apostólico, uma com membros do Grupo Internacional de Bioética e outra com membros da ordem religiosa Legião de Cristo.

Ao longo da próxima semana, o papa deve ter algum descanso. Ele deverá deixar o Vaticano, juntamente com funcionários da Santa Sé, para uma semana de exercícios espirituais no campo, no retino anual de início da Quaresma. O pontífice ficará recluso na Casa Divin Maestro, em Ariccia, nos arredores de Roma, até a próxima sexta-feira.

A indisposição de Francisco surge em um momento que o país se vê em alerta máximo por conta da epidemia do coronavírus. A Itália é o quarto país em número de infectados com o novo vírus: já foram registrados mais de 1.100 casos e mais de vinte mortes em decorrência da doença.