Estados Unidos registram primeira morte por coronavírus

Autoridades de saúde do Estado de Washington relataram a primeira morte de paciente por coronavírus nos Estados Unidos neste sábado, de acordo com um comunicado enviado à imprensa.

Em pronunciamento a repórteres na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que a vítima era uma mulher com saúde fragilizada, que tinha mais de 50 anos. “Ela era uma mulher maravilhosa”, afirmou.

Está previsto que as autoridades estaduais de saúde de Washington forneçam mais informações em uma entrevista coletiva neste sábado às 18h (horário de Brasília), de acordo com o comunicado.

O governador de Washington, Jay Inslee, divulgou uma nota confirmando a morte. “É um dia triste para o nosso estado por descobrirmos que uma pessoa de Washington morreu por Covid-19″, diz o comunicado. Nossos corações estão com a sua família e amigos. Vamos continuar a trabalhar para que um dia não tenhamos mais mortes por esse vírus.”

Publicidade

“Em parceria com o Departamento de Saúde de Washington, o Departamento de Emergência de Washington e a comunidade local e de saúde, estamos fortalecendo nosso preparo e esforço de resposta. Estou comprometido a manter a população de Washington saudável, segura e informada”, termina o texto.

O surto de coronavírus já provocou mais de 2.900 mortes ao redor do mundo, a maioria na China continental. Até o momento, mais de 85.000 casos da Covid-19 já foram registrados, com infecções em todos os continentes, com exceção da Antártica. No Brasil, há um caso confirmado, de um paciente de São Paulo.

(Com Reuters)