O que está em jogo na reunião entre Lula e líder da União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira, 12, a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. O encontro ocorrerá no Palácio do Planalto, em Brasília, às 13h, e as principais pautas giram em torno da proteção ao meio ambiente e o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

A viagem acontece uma semana após a aprovação por parte da Comissão Europeia de uma nova estratégia para “recalibrar e renovar” as relações da União Europeia com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

De acordo com o bloco, a viagem de von der Leyen e as expectativas para uma cúpula entre os blocos europeu e latino-americanos, em julho, estão concentradas no plano chamado de Global Gateway, um gigantesco programa de investimentos que pretende mobilizar até 300 bilhões de euros (1,5 trilhão de reais).

Segundo analistas, a União Europeia, depois de passar anos concentrada em problemas internos como a crise de refugiados e o Brexit – o longo divórcio do Reino Unido com o bloco – agora enxerga a América Latina como um aliado natural, cujos abundantes recursos de alimentos e mineração são significativos para o continente acossado pela guerra da Rússia na Ucrânia.

Agenda brasileira

A líder europeia desembarcará nesta segunda-feira em Brasília, onde sua agenda inclui uma reunião com o presidente Lula. Durante um almoço de trabalho, ela discursará para representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo o Itamaraty, o evento “se enquadra no conceito de retomada das relações do Brasil com a União Europeia”, que foram resfriadas durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). O Ministério das Relações exteriores disse que os dois líderes devem retomar temas que trataram em uma conversa por telefone em 17 de fevereiro.

Na ocasião, Lula e von der Leyen reforçaram as possibilidades de parcerias econômicas entre Brasil e União Europeia, citando especificamente a possibilidade de consolidar o acordo entre Mercosul e o bloco europeu, que envolve os mercados de bens, serviços, investimentos e compras governamentais das duas regiões. As negociações foram interrompidas no governo anterior, por conta de suas políticas de meio ambiente.

Ambos declararam, ainda, interesse mútuo de combate ao desmatamento e às consequências das mudanças climáticas.

A visita ocorre após derrotas recentes de Lula na área ambiental. Nas últimas semanas, o governo cedeu ao Congresso e aceitou o esvaziamento das pastas do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Também viu a Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira (PP), aprovar o projeto de lei que firma o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, texto que ainda precisa passar pelo Senado (o Supremo Tribunal Federal discute o tema em outra frente).

Agora, o encontro com von der Leyen pode ajudar a reforçar o discurso do petista na área.

Além disso, o Itamaraty declarou o desejo de avançar nas tratativas para um potencial acordo de paz entre Ucrânia e Rússia durante a reunião desta segunda-feira. Lula defende a criação de um “clube de paz”, um grupo de países “neutros” para discutir demandas e garantias de ambos os lados. A iniciativa é vista com ressalvas, já que o petista não está 100% alinhado com a visão europeia da guerra – acusando, inclusive, o bloco de “prolongar” o conflito com seus auxílios bélicos a Kiev.

“Aliados fundamentais”

Após as agendas em Brasília, a viagem de Von der Leyen prosseguirá com escalas na Argentina (terça-feira), Chile (quarta-feira) e México (quinta-feira). Nestes países, respectivamente, Von der Leyen também se reunirá com os presidentes Alberto Fernandez, Gabriel Boric e Andrés Manuel López Obrador, para reforçar alianças antes da cúpula entre a União Europeia e os países da América Latina e do Caribe em julho.

A chefe do Executivo do bloco europeu pretende “fortalecer as relações com aliados fundamentais”, afirmou uma porta-voz da Comissão Europeia.