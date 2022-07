O plano da Arábia Saudita de construir uma cidade dentro de arranha-céu

Em um projeto visto como audacioso e até, em alguns casos, como utópico, a Arábia Saudita planeja construi uma cidade inteira dentro de um arranha-céu espelhado que percorrerá 170 quilômetros do deserto, junto ao Golfo de Aqaba. A futura metrópole, nomeada de Neom, terá 500 metros de altura e, com apenas 200 metros de largura, poderá abrigar até 9 milhões de pessoas, segundo os idealizadores.

🔊 Built with the most advanced engineering and design imaginable, THE LINE is a landmark city stretching 170 km. A revolution in urban living.

A city that delivers new wonders for the world.#TheLINE #NEOM pic.twitter.com/urmRtJ5XNE

