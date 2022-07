Tiktoker é presa na Arábia Saudita por vídeo considerado ‘imoral’

Uma influenciadora digital do Egito foi presa nesta terça-feira, 26, na Arábia Saudita por postar conteúdo, que segundo autoridades do país, tinha conotações lésbicas. Tala Safwan tem 5 milhões de seguidores no TikTok e cerca de 800.000 no Youtube.

Segundo a polícia saudita, o vídeo em questão, no qual ela conversa com uma amiga e a convida posteriormente para sua casa, poderia danificar a moralidade pública, pois temas LGTBQIA+ ainda são um tabu na região. No entanto, a celebridade digital disse que esta não foi sua intenção.

Safwan é conhecida por responder perguntas de seus seguidores, em maioria sobre relacionamentos e temas de cultura pop, como séries e filmes. Como outras influenciadoras, também se rende aos desafios e às dancinhas. No entanto, o vídeo mais recente teve uma repercussão diferente dos outros, uma grande campanha contra ela foi criada no Twitter chamada “Tala ofende a sociedade”.

Life became disgraceful with the presence of the famous.

Tala Safwan clip, you must be held accountable.#تالا_صَفوانhttps://t.co/1d7zSN78kc — Amal (@Amal__jod) July 25, 2022

Ela respondeu os comentários dizendo que o clipe utilizado para julgá-la tinha sido retirado de seu contexto para causar escândalo. Mesmo assim, a polícia de Riad, a capital da Arábia Saudita, anunciou em comunicado que uma mulher “apareceu em uma transmissão conversando com outra abordando conteúdo sexual e sugestivo que poderia ter um impacto negativo na moralidade pública”. A policia não chegou a nomear Tala Safwan, mas foi incluído um vídeo borrado da influenciadora digital com sua amiga.

A prisão acontece poucos dias após a agência saudita que regula a mídia exigir que o YouTube remova propagandas consideradas danosas aos princípios e valores do reino, ameaçando ações legais se providências não fossem tomadas por parte da plataforma de vídeos.

Recentemente, o reino também ganhou as manchetes ao pedir que a Disney cortasse uma cena de 12 segundos do longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que mostra uma personagem falando sobre suas duas mães.

“É apenas ela falando sobre suas mães, porque ela tem duas. E, estando no Oriente Médio, é muito difícil aprovar algo assim”, disse Nawaf Alsabhan, supervisor-geral de classificação de cinema da Arábia Saudita. Apesar de a Disney se recusar a fazer o corte para que o filme possa estrear no país sem nenhum problema, Nawaf disse em entrevista à agência France-Press que a produção não foi banida, contestando relatos que diziam o contrário e foram veiculados na semana passada. “Não há razão para proibir o filme. É uma edição simples… Até agora, eles se recusaram. Mas não fechamos a porta. Ainda estamos tentando.”