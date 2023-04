O dia de Trump: Entenda o que acontece após acusação criminal

O ex-presidente americano Donald Trump comparecerá ao tribunal na tarde desta terça-feira, 4, para responder formalmente a acusações de envolvimento em um esquema de suborno. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um antigo líder da Casa Branca enfrenta acusações criminais.

Na segunda-feira 3, Trump, que também é atual candidato à Presidência, viajou de sua casa na Flórida, o resort Mar-a-Lago, para Nova York, onde passou a noite na Trump Tower. O tribunal marcou sua sessão para as 14h15, em Manhattan (15h15 de Brasília).

No tribunal, Trump deve ter sua fotografia tirada (a famosa “mugshot“) e suas digitais coletadas para registro no sistema, mas ele provavelmente não será preso nem algemado.

A segurança na área ao redor da corte foi reforçada, devido a possíveis manifestações violentas de trumpistas em resposta à acusação. Tower. Barricadas também foram erguidas, e o tribunal planeja fechar algumas salas enquanto a audiência de acusação ocorre. O ex-presidente vai se deslocar com oficiais do Serviço Secreto americano.

O grupo conservador New York Young Republican Club já anunciou uma manifestação em um parque perto do tribunal para protestar contra o “ataque hediondo” do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, a Trump. Ele foi o responsável por aprovar o indiciamento final.

A congressista de extrema-direita Marjorie Taylor Greene planeja viajar de Washington a Nova York para discursar durante os protestos. “Não viveremos com medo e nos posicionaremos legalmente contra a tirania e a corrupção enquanto mostramos nosso apoio ao presidente Trump”, disse Greene.

O compromisso no tribunal foi marcado depois que um grande júri de Nova York votou, na semana passada, para indiciar o ex-presidente em relação a um suposto crime cometido em 2016.

No ano de eleição, Trump teria reembolsado ilegalmente seu ex-advogado, Michael Cohen, por um pagamento de US$ 130 mil (R$ 658 mil), a Stormy Daniels, uma ex-atriz pornô, com quem teria vivido um caso extraconjugal. Segundo a acusação, o republicano teria oferecido a quantia a Daniels em troca de seu silêncio, porque ela ameaçou expor o caso antes dos americanos irem às urnas naquele ano.

Segundo o ex-presidente, o affair nunca aconteceu. Ele afirma que reembolsou Cohen, mas nega qualquer irregularidade.

Até seu horário no tribunal, os detalhes do caso contra Trump permanecerão em sigilo. De acordo com a NBC News, ele deve enfrentar cerca de 30 acusações relacionadas à fraude de documentos no esquema de suborno.

Joe Tacopina, advogado do ex-presidente, já começou a contestar as acusações, afirmando que o promotor responsável pelo caso, Alvin Bragg, está “tentando transformar uma contravenção [infração mínima] em crime” por meio de “alegações de violação de campanha federal”.

Tacopina informou que seu cliente vai se declarar inocente de todas as acusações e sua equipe jurídica vai lutar “com unhas e dentes” contra as acusações. “Aguardo muito a chegada de uma moção para rejeitar porque não há lei que se encaixe nisso”, disse. Apesar disso, Trump já começou a se preparar para um veredicto de culpado. Nas redes sociais, ele atacou o juiz designado para seu caso, Juan Merchan.

O julgamento em si não deve começar por meses próximos meses. Depois que Trump apelar das acusações, Merchan vai definir um cronograma para as próximas etapas do processo de pré-julgamento.

Hoje, quando a acusação chegar ao fim, é provável que o ex-presidente seja liberado e tenha permissão para retornar à sua casa na Flórida. Trump anunciou que vai comentar sobre seu dia quando já estiver em seu resort, às 20h15 (21h15 de Brasília).